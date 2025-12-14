«Красочное» выражение лица президента Украины Владимира Зеленского передавало атмосферу встречи с российским лидером Владимиром Путиным в 2019 году. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, пишет ТАСС.

Журналист спросил у Пескова, какой была атмосфера переговоров Путина и Зеленского в 2019 году.

«Вы знаете, здесь такая физиономиграфия, я бы сказал, того, что происходило, она хорошо говорит обо всем. Если вы оцените выражение лица Зеленского на краткой, открытой части переговоров [с Путиным], — весьма красочное выражение лица», — сказал представитель Кремля.

В интервью Песков заявил, что Зеленский пришел к власти с лозунгами о мирных переговорах, но продолжил нарушать минские договоренности и начал провоцировать конфликт. По его словам, стало очевидно, что президент Украины не собирается выполнять договоренности, и вместо мира он стал приближать войну.

Также пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что заход специалистов Североатлантического альянса на территорию Украины стал триггером для начала специальной военной операции. Песков отметил, что это создавало угрозу для русских людей, проживающих на этих территориях, не говоря о геополитических аспектах этой ситуации и последствиях для безопасности России.

Ранее профайлер проанализировал позу Зеленского на встрече с Трампом.