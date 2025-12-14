Кипр возобновляет прием визовых заявлений в России

Посольство Кипра с 15 декабря запускает работу визовых центров в восьми российских городах. Это следует из информации на сайте дипмиссии в Москве.

Центры откроются при сотрудничестве с компанией BLS International. С 15 декабря россияне смогут подавать документы на кипрскую визу не только в Москве и Санкт-Петербурге, но также в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Новосибирске. При этом контактный центр Кипра в Москве продолжит заниматься обработкой обращений, однако консультации заявителям он не предоставляет.

Подать заявление на визу в визовом центре можно за €1,50 без учета налогов. Также заявителям будут доступны дополнительные платные услуги аутсорсинговой компании. В посольстве подчеркнули, что не несут ответственности за договоренности между гражданами и внешним оператором.

Размер визового сбора для детей до 11 лет составит €45, для заявителей с 12 лет — €90, сообщает ТАСС.

В 2025 году россияне могли въезжать на Кипр по шенгенской либо национальной визе. Упрощенная электронная виза, действовавшая до 2022 года, для граждан РФ в настоящее время недоступна.

Ранее стало известно, что Вьетнам вдвое повысит штрафы за просроченную визу.