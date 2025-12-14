На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Улан-Удэ на видео попало, как водители избили друг друга на дороге

В Улан-Удэ на видео сняли, как мужчины избивали друг друга на проезжей части
В Улан-Удэ водители подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Дорожные страсти разгорелись на Геологической. Кто кого подрезал — непонятно, но после столкновения машин, «столкнулись» и их водители. Были и кулачные бои, и борцовские приемы. К счастью, вмешался третий мужчина и разнял их», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как двое мужчин бьют друг друга на проезжей части рядом с остановившейся красной машиной. В момент конфликта к ним подходит очевидец и останавливает драку.

До этого в Казани мужчины избили водителя на проезжей части. Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как нарушители выходят из автомобиля и направляются к водителю, после чего наносят ему несколько ударов. Инцидент произошел на улице Сибгата Хакима. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее во Владивостоке школьники устроили массовую драку на проезжей части.

