Хозяин зоопарка в Запорожье заявил, что пострадавший при атаке ВСУ лев выжил

РИА Новости: пострадавший при ударе ВСУ по зоопарку в Васильевке лев выжил
Telegram-канал «Балицкий Евгений»

Лев, пострадавший при атаке дронов украинских войск на Васильевский зоопарк в Запорожской области, жив. Животное сильно контузило, рассказал хозяин учреждения Александр Пылышенко в беседе с РИА Новости.

По его словам, хищник какое-то время действительно не подавал признаков жизни.

«Сегодня он пришел в себя, ему уже легче. Он самостоятельно ходит. Делаем все возможное, чтобы его вылечить — решить все медикаментозные вопросы. Сейчас ведем лечение и ремонт разрушенных прилетом помещений», — сказал Пылышенко.

Он добавил, что дрон Вооруженных сил попал в вольер хищников — сейчас там нет верхнего ограждения. Помимо этого, разрушен дом для обезьян, а в вольерах для тигров и львов нужен срочный ремонт.

13 декабря два украинских дрона атаковали зоопарк с хищными животными в прифронтовом городе Васильевка. Территория центра для животных, по словам главы Запорожской области Евгения Балицкого, серьезно пострадала. В зоопарке были выбиты окна, разрушена часть вольеров с тиграми. Тогда сообщалось также, что осколки ранили льва.

Весной этого года более 10 служебных собак в зоне СВО получили защитную экипировку, состоящую из бронежилета, поводка и ошейника. Она была предназначена для немецких и восточно-европейских овчарок, которые обнаруживали и нейтрализовали мины и дроны, обследовали здания, участвовали в эвакуации раненых и предупреждали об артобстрелах.

Ранее пес Трицикл подорвался на мине, спасая солдат под Харьковом.

