Следствие просит ограничить Серебренникову доступ к материалам дела

Следствие просит суд ограничить режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии» доступ к материалам дела, соообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.

«В суд поступило ходатайство следствия об ограничении срока ознакомления с материалами дела до 29 июня», — сказала Царева.

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Она отметила, что рассмотрение ходатайств состоится в ближайшие несколько дней.

Ранее сообщалось, что домашний арест гендиректора «Седьмой студии» Юрию Итина был продлен до 19 июля.

Фигурантов дела «Седьмой студии» подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на развитие проекта «Платформа». Ущерб составил 133 млн руб. Дело, с которым сейчас знакомятся обвиняемые, насчитывает почти 260 томов.