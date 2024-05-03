проект

>

Названа опасность нетрадиционных способов окрашивания яиц

Врач Островская: нестандартные способы окраски яиц опасны для здоровья печени

close
100%
Shutterstock

В сети есть множество рецептов, в которых яйца окрашивают нетрадиционными способами при помощи фломастеров, гуаши, вина и прочих вещей, не предназначенных для этого. Однако это может быть опасно для здоровья печени, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра EMC Елена Островская.

«Использовать фломастеры, обычные краски и тем более маркеры для окраски яиц не стоит: химические вещества в их составе могут проникать через скорлупу и попадать в белок и даже желток яйца. Попадание даже небольшого количества красителей в организм можно сравнить с небольшим химическим отравлением. Это способствует накоплению токсичных веществ, в первую очередь в тканях печени», – объяснила специалист.

По ее словам, химические пищевые красители считаются относительно безобидными. Максимально безопасный выбор – это растительные красители.

«Можно использовать луковую шелуху, которая придаст яйцам цвет от светло-коричневого до темно-шоколадного, чай каркаде для светло-розового, куркуму для желтого. Также можно использовать для окрашивания свекольный или шпинатный сок, тогда нужно сначала отваривать яйца, а затем поместить их в раствор и оставить в нем примерно на час», – рассказала Островская.

Ранее врач назвал самый безопасный для печени крепкий алкоголь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами