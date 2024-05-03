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Уралец обстрелял и сжег автомобиль родственника

В Миассе мужчина обстрелял и сжег автомобиль родственника после конфликта

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МВД РФ по Челябинской области

В Челябинской области конфликт между родственниками закончился разборками с порчей имущества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

Инцидент произошел в Миассе. Местный житель после ссоры с родственником обстрелял его машину из ружья и затем поджег ее.

«Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Предварительно установлено, что на почве личных неприятностей между ним и владельцем транспортного средства произошел бытовой конфликт», — прокомментировали случившееся в пресс-службе полиции.

В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ущерб, который подозреваемый причинил потерпевшему, по предварительным данным, составил около 500 тыс. рублей. Задержанный миасец ранее уже имел проблемы с законом. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Самаре женщина сожгла автомобиль бывшего супруга из мести.

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