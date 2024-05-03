Водитель из Новосибирска проехал на красный свет и сбил маленького ребенка

В Новосибирске произошла авария с участием автобуса и пешеходов. Об этом сообщает Ндн.инфо со ссылкой на ГИБДД региона.

Инцидент произошел на улице Титова. На кадрах с места инцидента видно, как вместе с четырехлетней дочерью мать переходит дорогу, предварительно оценив ситуацию. В какой-то момент их сбивает средство передвижения, и обе падают на дорогу.

По словам сотрудников ГИБДД, авария произошла из-за водителя. Мужчина проехал на красный свет.

«Водитель автомобиля ПАЗ двигался на запрещающий сигнал светофора, вследствие чего совершил наезд на пешеходов», – сообщается в публикации.

При этом сами мать и дочь переходили дорогу на зеленый свет.

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