На заброшенной ТЭЦ в Павловске произошел взрыв, повреждена труба

На заброшенной ТЭЦ в Павловске повреждена труба. Об этом сообщила администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга во «ВКонтакте».

Жители Павловска и Пушкина ранее сообщали, что слышали громкий звук взрыва. По словам одной из очевидцев, на Октябрьском в Пушкине от взрыва задребезжали окна.

«В 07:14 в г. Павловске на пер. Мичурина (территория заброшенной ТЭЦ) очевидцы услышали громкий хлопок. При осмотре места происшествия установлено — у основания трубы ТЭЦ (высота 60м) повреждение трубы на площади около 5 кв. метров», — говорится в сообщении.

Полиция и пожарная служба на месте. Пострадавших нет, подчеркнули там и добавили, что ситуация находится на контроле у администрации района.

1 мая мэр Мурманска Юрий Сердечкин сообщил о «порыве на сетях АО «Мурманская ТЭЦ». По его словам, авария на теплосетях лишила горячей воды и отопления 395 жилых домов и 19 соцобъектов в городе.

Ранее сообщалось, что около трети жилых домов в Шагонаре остались без тепла после аварии на ТЭЦ.