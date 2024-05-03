Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На заброшенной ТЭЦ в Павловске произошел взрыв, повреждена труба

После взрыва на территории заброшенной ТЭЦ в Павловске повреждена труба

close
100%
Александр Беляев/Пушкинский район Санкт-Петербурга/VK

На заброшенной ТЭЦ в Павловске повреждена труба. Об этом сообщила администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга во «ВКонтакте».

Жители Павловска и Пушкина ранее сообщали, что слышали громкий звук взрыва. По словам одной из очевидцев, на Октябрьском в Пушкине от взрыва задребезжали окна.

«В 07:14 в г. Павловске на пер. Мичурина (территория заброшенной ТЭЦ) очевидцы услышали громкий хлопок. При осмотре места происшествия установлено — у основания трубы ТЭЦ (высота 60м) повреждение трубы на площади около 5 кв. метров», — говорится в сообщении.

Полиция и пожарная служба на месте. Пострадавших нет, подчеркнули там и добавили, что ситуация находится на контроле у администрации района.

1 мая мэр Мурманска Юрий Сердечкин сообщил о «порыве на сетях АО «Мурманская ТЭЦ». По его словам, авария на теплосетях лишила горячей воды и отопления 395 жилых домов и 19 соцобъектов в городе.

Ранее сообщалось, что около трети жилых домов в Шагонаре остались без тепла после аварии на ТЭЦ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами