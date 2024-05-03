Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чемезов рассказал, как увеличилось производство «Ростеха» после начала СВО

Чемезов заявил, что «Ростех» поставляет почти 80% вооружений в зону СВО

close
100%
Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что госкорпорация поставляет почти 80% всех вооружений, которые российские военнослужащие используют в ходе спецоперации. Его слова передает ТАСС.

«Почти 80% вооружений, которые сегодня используются в зоне СВО, созданы на предприятиях нашей корпорации», — сказал Чемезов.

По его словам, за последние два года на предприятиях «Ростеха» в три с половиной раза увеличились производство и капитальный ремонт танков, и в три раза — легкобронированной техники. Кроме этого, Чемезов рассказал, что почти в девять раз возрос выпуск боеприпасов для танков и БМП, в шесть раз — снарядов для ствольной артиллерии, в восемь раз — в реактивной. Также он сказал, что неуправляемые снаряды для тяжелых огнеметных систем стали производить в три раза больше.

Гендиректор «Ростеха» отметил, что объемы выпуска самоходной артиллерии выросли в 10 раз, буксируемой — в 14 раз, минометов — в 20 раз, РСЗО — в два раза.

4 марта Чемезов объяснил, почему Россия не использует в зоне спецоперации танки «Армата».

Ранее был назван срок принятия танка Т-14 «Армата» на вооружение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами