Чемезов рассказал, как увеличилось производство «Ростеха» после начала СВО

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что госкорпорация поставляет почти 80% всех вооружений, которые российские военнослужащие используют в ходе спецоперации. Его слова передает ТАСС.

«Почти 80% вооружений, которые сегодня используются в зоне СВО, созданы на предприятиях нашей корпорации», — сказал Чемезов.

По его словам, за последние два года на предприятиях «Ростеха» в три с половиной раза увеличились производство и капитальный ремонт танков, и в три раза — легкобронированной техники. Кроме этого, Чемезов рассказал, что почти в девять раз возрос выпуск боеприпасов для танков и БМП, в шесть раз — снарядов для ствольной артиллерии, в восемь раз — в реактивной. Также он сказал, что неуправляемые снаряды для тяжелых огнеметных систем стали производить в три раза больше.

Гендиректор «Ростеха» отметил, что объемы выпуска самоходной артиллерии выросли в 10 раз, буксируемой — в 14 раз, минометов — в 20 раз, РСЗО — в два раза.

4 марта Чемезов объяснил, почему Россия не использует в зоне спецоперации танки «Армата».

Ранее был назван срок принятия танка Т-14 «Армата» на вооружение.