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Ивлеева о «голой вечеринке»: «Не в то время, не в том месте»

Блогерша Ивлеева заявила, что ушла в режим тишины после скандальной вечеринки

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Блогерша Анастасия Ивлеева впервые прокомментировала скандал после «голой вечеринки». Своим мнением знаменитость поделилась в YouTube-беседе с каналом «Лука Ебков».

«Это было мероприятие, которое произошло не в то время, не в том месте. Дальше решила уйти в режим тишины, чтобы как минимум поправить свое ментальное состояние. Слушала внимательно, что происходит вокруг. Что говорят, какие доводы приводят», — заявила девушка.

Она призналась, что столкнулась с «тотальным враньем» в Telegram-каналах после вечеринки — например, появлялись фейковые сообщения, что якобы в ее офисе проходили обыски, что не соответствовало действительности.

Относительно отношений с другими присутствующими на мероприятии звездами Ивлеева ответила: «Я зла ни на кого не держу, всем мир». Затем блогерша запела строчки из песни Аллы Пугачевой: «Крикну, а в ответ — тишина, снова я останусь одна». Звезда призналась, что эту песню напевала себе на протяжении четырех месяцев.

Вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

Ранее Волочкова обругала подписчиков за критику отфотошопленных кадров.

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