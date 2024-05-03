Семака сравнили с Фергюсоном

Бывший защитник петербургского «Зенита» Николас Ломбертс поддержал продление контракта с тренером команды Сергеем Семаком до 2030 года, сравнив его с экс-наставником английского «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном, передает «Футбол на Куличках».

«Можно сказать, что это сотрудничество было предопределено судьбой! Я бы назвал его Фергюсоном «Зенита». Надеюсь, он сможет принести еще больше звезд на эмблему команды», — сказал Ломбертс.

28 апреля «Зенит», которым руководит Семак, проиграл на выезде столичному «Динамо» — 0:1. При этом клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, в активе петербуржцев 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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