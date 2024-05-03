В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал газозаправочную станцию

В городе Шебекино Белгородской области дрон-камикадзе атаковал газозаправочную станцию, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор рассказал, что в момент атаки на рабочем месте была одна сотрудница, она эвакуировалась самостоятельно и не пострадала.

В результате взрыва произошло возгорание резервуара для хранения газа, отметил Гладков и добавил, что в данный момент на месте работают оперативные службы.

Утром 3 мая Гладков сообщал, что украинский FPV-дрон атаковал автобус в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. Он перевозил на работу сотрудников коммерческого предприятия. В результате взрыва пострадал один мужчина, у него зафиксировали баротравму и ушиб правой руки.

До этого Минобороны РФ сообщало, что системы ПВО за ночь уничтожили и перехватили пять беспилотников ВСУ над территорией Белгородской области и один над территорией Крыма.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.