В ВСУ заявили о планах российской армии по захвату Харькова и Сум

Украинским спецслужбам известно о планах армии России по захвату Харькова или Сум, заявил командующий Сухопутными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант Александр Павлюк. Об этом пишет газета The Times.

«Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план захвата Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которыми располагают», — сказал генерал.

По его словам, наступление российской армии на Харьков может начаться уже летом.

2 мая Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T в районе населенного пункта Островерховка Харьковской области. Эту технику ВСУ получили от Германии.

До этого сообщалось, что в Харьковской области увеличат графики отключения электроэнергии с трех до пяти часов в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.

Ранее генералы ВСУ заявили о превосходстве российских войск на поле боя.