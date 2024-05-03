Независимость СМИ искореняется в странах Запада, где власти уничтожают любое инакомыслие. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, посвященном Всемирному дню свободы печати, который отмечается 3 мая.

«Задуманный как универсальный Всемирный день [свободы и печати] постепенно вырождается в ничего не значащую дату», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В дипведомстве подчеркнули, что эта ситуация может измениться только при условии появления честного, не искаженного западной пропагандой взгляда на положение в этой области. В министерстве обратили внимание, что в нарушение всех международных обязательств так называемые «демократические страны» продолжают планомерно ликвидировать любые очаги инакомыслия.

В МИД РФ напомнили, что в лондонских застенках по-прежнему продолжает томиться журналист-расследователь Джулиан Ассанж вместе с другими узниками совести. В ведомстве посетовали, что до сих пор не последовало никакой реакции со стороны международных профильных правозащитных организаций после кончины в январе 2024 года в тюрьме СБУ журналиста Гонсало Лиры, от которого отреклись обе страны его гражданства — и США, и Чили.

Ранее Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону.