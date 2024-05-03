Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ указали на плачевную ситуацию со свободой СМИ на Западе

МИД РФ: свобода СМИ вырождается на Западе, где уничтожают очаги инакомыслия

close
100%
Yves Herman/Reuters

Независимость СМИ искореняется в странах Запада, где власти уничтожают любое инакомыслие. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, посвященном Всемирному дню свободы печати, который отмечается 3 мая.

«Задуманный как универсальный Всемирный день [свободы и печати] постепенно вырождается в ничего не значащую дату», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В дипведомстве подчеркнули, что эта ситуация может измениться только при условии появления честного, не искаженного западной пропагандой взгляда на положение в этой области. В министерстве обратили внимание, что в нарушение всех международных обязательств так называемые «демократические страны» продолжают планомерно ликвидировать любые очаги инакомыслия.

В МИД РФ напомнили, что в лондонских застенках по-прежнему продолжает томиться журналист-расследователь Джулиан Ассанж вместе с другими узниками совести. В ведомстве посетовали, что до сих пор не последовало никакой реакции со стороны международных профильных правозащитных организаций после кончины в январе 2024 года в тюрьме СБУ журналиста Гонсало Лиры, от которого отреклись обе страны его гражданства — и США, и Чили.

Ранее Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами