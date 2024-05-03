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Чемезов перечислил самое востребованное вооружение в зоне СВО

Чемезов назвал «летающие авиационные бомбы» очень востребованными в зоне СВО

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Евгений Биятов/РИА Новости

Госкорпорация «Ростех» наращивает производство авиабомб с управляемыми модулями планирования коррекции в связи с высокой востребованностью в зоне спецоперации. Об этом гендиректор корпорации Сергей Чемезов заявил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

«Наши специалисты совместно с концерном «Тактическое ракетное вооружение» продолжают работу по адаптации штатных авиационных боеприпасов», — сказал он.

Чемезов подчеркнул, что речь идет об увеличении производства летающих боеприпасов всех калибров и видов.

Он обратил внимание, что тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» также активно используется в зоне СВО. Чемезов пояснил, что уже освоено производство новых образцов, которые задействованы в проведении спецоперации на Украине.

До этого в США сравнили темпы производства боеприпасов в РФ и западных странах. Немецкий бизнесмен рассказал об оружии РФ, способном вызвать стометровое цунами.

Ранее Шойгу призвал сотрудников алтайского завода «пахать в три смены».

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Операция на Украине
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