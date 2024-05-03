Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Согласно результатам опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), 83% российских граждан положительно оценивают работу главы государства Владимира Путина, столько же россиян заявили о своем доверии президенту.

«О доверии Владимиру Путину заявили 83% россиян (плюс 4 п.п. за неделю). Также большинство населения (83% — плюс 3 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — заявили в пресс-службе ФОМ.

При этом положительно отозвались о работе правительства Российской Федерации 58% респондентов. В частности, 60% участников опроса заявили, что премьер-министр России Михаил Мишустин работает хорошо.

Еженедельный опрос ФОМ проводился с 26 по 28 апреля, в нем приняли участие 1,5 тыс. человек.

До этого сообщалось, что в ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного с 15 по 21 апреля 2024 года, на вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,5% участников исследования. Отмечалось ,что показатель вырос на 0,5 п.п. по сравнению с результатами предыдущего подобного опроса.

Кроме того, около 90% россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения, назвали Владимира Путина волевым политиком.

Ранее большинство опрошенных россиян заявили, что доверяют результатам выборов президента.