Россиянам рассказали, как выбирать солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки защищают глаза от чрезмерного ультрафиолетового излучения, которое может привести к различными проблемам со зрением. Чтобы выбрать действительно работающий аксессуар, важно обращать внимание на маркировку, указанную на заушниках или в паспорте изделия. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-офтальмолог клиники микрохирургии глаза «Я вижу» Александр Кусков.

«Маркировка UV означает, что такие очки снабжены защитным фильтром, препятствующим проникновению ультрафиолета, и чем выше его уровень, тем очки надежнее. Старайтесь выбирать очки с маркировкой UV400, или high UV protection – такой фильтр блокирует ультрафиолет на 100%. Если на очках нет указания фильтра – значит это просто очки с темными линзами, которые бесполезны при солнечной погоде, и вредные лучи попадут на внутреннюю поверхность глаза», – рассказал специалист.

Также врач напомнил, что лучше всего с защитой глаз от солнца справляются очки с черными и коричневыми линзами.

«Глаза следует защищать от солнца не только на пляже и в горах. Ультрафиолетовые лучи для глаза не ощутимы, они воздействуют на роговицу и при интенсивном излучении вызывают ее ожог. Кроме ожога роговицы, ультрафиолет способствует прогрессированию макулодистрофии сетчатки, участвует в развитии катаракты и доброкачественных новообразований поверхности глаза», – объяснил офтальмолог.

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