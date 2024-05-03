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Наталья Варлей объяснила, почему не хотела смотреть ремейк «Кавказской пленницы»

Актриса Наталья Варлей призналась, что ревновала к ремейку «Кавказской пленницы»

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РИА «Новости»

Актриса Наталья Варлей, которая сыграла главную роль в «Кавказской пленнице» Леонида Гайдая, рассказала PROZvezd, почему ремейки советской классики не пользуются успехом.

«Отсутствие идей, хорошего сценария плодит кучу жалких фильмов. Очень долго не хотела смотреть ремейк «Кавказской пленницы», потому что ревновала. А когда посмотрела, поняла — ревновать не к чему. Сценарий — не смешной. И все остальное — тоже. Ревновать к новой Нине — Насте Задорожной — смешно», — высказалась Варлей.

По словам артистки, с такой же ревностью она смотрит и новую «Гостью из будущего». Варлей отметила, что ей очень нравилась исполнительница роли Алисы в советском фильме. По мнению актрисы, многие фильмы сейчас снимаются исключительно ради денег, а не ради зрителя. Она раскритиковала и «Вий» 2014 года, добавив, что ушедший актер Андрей Харитонов и вовсе уснул на просмотре картины в кино.

Ранее Волочкова обругала подписчиков за критику отфотошопленных кадров.

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