Автор «Симпсонов» показал первые кадры недетского мультсериала о Средневековье

Создатель мультсериала «Симпсоны» Мэтт Гроунинг снял свой первый за 20 лет новый анимационный проект.

Премьера комедийного мультсериала о Средневековье Disenchantment состоится на Netflix 17 августа, всего, как сообщает Mashable, подписчикам стримингового сервиса будут доступны 10 эпизодов шоу.

Реклама

В твиттере сервис поделился первыми кадрами из нового мультсериала, герои которого выполнены в типичной стилистике Гроунинга и очень похожи на персонажей «Симпсонов» и «Футурамы». Главные действующие лица Disenchantment — пьющая принцесса Бин, ее друг-эльф Эльфо и демон Люси. В прошлом году Гроунинг обещал, что будет много секса, смерти и шуток.

Ранее «Симпсонов» раскритиковали за расистский подход к созданию некоторых персонажей.

Drink it in, peasants! @Disenchantment, the latest series from The Simpsons creator Matt Groening, premieres August 17 on Netflix. pic.twitter.com/INr3mDOzuB