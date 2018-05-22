Число отравившихся в Мариинском театре увеличилось до 13 человек

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рассказало о 13 случаях кишечной инфекции у сотрудников Мариинского театра, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших, из которых 7 человек было госпитализировано в инфекционный стационар клинической больницы имени Боткина с симптомами отравления.

Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное. Отмечается, что среди обратившихся к медикам есть и административные, и творческие сотрудники. Сейчас точки питания в театре закрыты, на месте работают сотрудники Роспотребнадзора. Они ведут санитарно-эпидемиологическое расследование причин и условий инцидент и организуют комплекс противоэпидемических мероприятий.