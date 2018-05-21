Мосгорсуд признал законным отказ в переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест

Мосгорсуд признал законным постановление нижестоящего Басманного суда Москвы, отказавшего Следственному комитету в переводе из СИЗО под домашний арест экс-директора «Гоголь-центра», фигуранта дела о хищениях бюджетных средств в «Седьмой студии» Алексея Малобродского, сообщает РИА «Новости».

«Решение Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу без изменения», — сказала судья.

Реклама

Ранее следствие встало на сторону защиты Малобродского в вопросе о том, стоит ли смягчить ему меру пресечения. По информации следствия, имеющий израильское гражданство Малобродский не сможет уехать в Израиль, поскольку посольство Израиля дало гарантию невыдачи Малобродскому проездных документов без разрешения следствия.

Тем не менее, Басманный суд отказал Следственному комитету в переводе Малобродского под домашний арест, поскольку следователь представил те же доводы, что и ранее при продлении продюсеру срока заключения под стражу. Также Генпрокуратура выступала против освобождения Малобродского.

Позже следствие обратилось в Басманный суд с новым ходатайством о смягчении меры пресечения Малобродскому, но суд отказался его рассматривать. После этого Малобродский почувствовал себя плохо в суде, и после госпитализации следствие решило отменить ранее избранную меру пресечения и отпустило его под подписку о невыезде.

После знакомства фигурантов дела «Седьмой студии», в частности, остающегося под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова, с собранными следствием материалами дело должно поступить в суд для рассмотрения по существу. Обвинения в хищении 133 млн руб. все фигуранты, кроме экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, отрицают.