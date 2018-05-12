На «Евровидении» неизвестный вырвал микрофон у британской певицы

Во время финала конкурса «Евровидение» неизвестный выбежал на сцену и выхватил микрофон у певицы из Великобритании. Видео инцидента опубликовал журналист Le Figaro.

В ходе выступления певицы SuRie мужчина вырвал у нее микрофон и прокричал в него несколько слов. После того, как его увели со сцены, исполнительница продолжила выступление.

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Человека, выбежавшего на сцену, задержала полиция и отвела его в участок. Исполнительнице предложили перепеть песню, но британская делегация отказалась, посчитав, что номер все равно получился хорошо.

В ходе выступления украинской певицы Джамалы на песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве неизвестный мужчина также выбежал на сцену.