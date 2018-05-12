Состояние Малобродского улучшилось

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Состояние экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского оценивается как средней тяжести, его перевели из реанимации, передает РИА «Новости».

«Переведен в неотложную кардиологию. Состояние средней тяжести», — сообщили агентству в городской клинической больнице имени Ерамишанцева.

Ранее сообщалось, что у Алексея Малобродского случился инфаркт в суде. Врачи оценивали его состояние как тяжелое, назвав причиной случившегося нестабильную стенокардию. Также ранее сообщалось, что следствие настаивает на переводе фигуранта дела «Седьмой студии» из СИЗО под домашний арест.