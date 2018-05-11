СПЧ просит не приковывать наручниками к кровати перенесшего инфаркт Малобродского

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества (СПЧ) Михаил Федотов призвал руководство ГУ МВД по Москве отдать распоряжение конвойным не приковывать наручниками к кровати арестованного Алексея Малобродского.

Сейчас экс-директор «Гоголь-центра» находится в кардиореанимационном отделении 20-й больницы Москвы после инфаркта. О том, что он прикован наручниками, рассказали члены ОНК Москвы, а также журналист Алексей Венедиктов.

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«Это не может не вызвать ничего, кроме возмущения. Если он находится там под конвоем, и вместе с ним находятся несколько конвоиров из конвойного полка ГУВД Москвы, — это нормально, а вот то, что его приковывают наручниками к кровати - это ненормально» — цитирует ТАСС Федотова, который намерен лично заняться решением этого вопроса.

«Малобродский находится в реанимации, он лежал прикованным к кровати. Он сказал, что ему уже гораздо лучше, чем в было в суде, претензий к конвоирам не высказывал, он старался улыбаться и просил успокоить родственников», — передает слова членов ОНК глава СПЧ.

Ранее Басманный суд Москвы отказал в рассмотрении ходатайства СК о переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест. После этого Малобродскому стало плохо, и его госпитализировали с инфарктом.