Песков: Владимир Путин весьма симпатизирует Юлии Самойловой

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, как президент России Владимир Путин относится к российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой.

«Вы знаете ту очень некрасивую, несправедливую ситуацию, в которую она попала как российская участница в прошлом году, поэтому мы очень рады, что она сможет свой талант показать миру на этот раз. Конечно, президент весьма ей симпатизирует», — цитирует Пескова РИА «Новости». Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналистов о том, интересуется ли Путин международным песенным конкурсом «Евровидение», который стартовал в Лиссабоне.

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«Евровидение» впервые проходит в Португалии. Концерты-полуфиналы состоятся на арене Altice в Парке Наций. Россию на конкурсе представит Юлия Самойлова с композицией I Won«t Break, ее выступление назначено на 10 мая — день второго полуфинала. В прошлом году Самойлова не смогла принять участие в «Евровидении» в Киеве — Украина запретила ей въезд на свою территорию за посещение земель Крыма, присоединенных к России в 2014 году.

Ранее Юлия Самойлова возглавила акцию «Бессмертный полк» в Лиссабоне.