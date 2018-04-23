Туфли Майкла Джексона для «лунной походки» выставлены на продажу

Майкл Джексон продемонстрировал свою знаменитую «лунную походку» 35 лет тому назад, а сейчас обувь, в которой он делал это, выставлена на аукцион GWS.

Лоферы Florsheim Imperial будут проданы 26 мая. Их Джексон надевал на репетиции к шоу Motown 25 и в них впервые показал свой фирменный прием — ходьбу назад — под мелодию песни Billie Jean со ставшего классикой поп-музыки альбома Thriller.

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После репетиции Майкл Джексон подарил туфли хореографу Лестеру Уилсону. Сейчас они оцениваются аукционным домом в $10 тыс.

В этом году исполняется 9 лет со дня смерти поп-исполнителя Майкла Джексона. 29 августа 2018 года он отметил бы 60-летний юбилей.

Ранее сообщалось, что автопортрет Джона Леннона в образе Адольфа Гитлера был продан за $54 тыс.