Боб Дилан записал песню для однополых свадеб

Боб Дилан записал песню для сборника композиций Universal Love, созданного специально для музыкального сопровождения гей-свадеб, пишет газета The New York Times.

В рамках этого проекта 76-летний музыкант выпустил свою версию песни 1929 года She's Funny That Way, но немного изменил слова: вместо «она такая забавная» в тексте теперь поется «он такой забавный». Также в записи мини-альбома приняли участие Kesha и St. Vincent. Всего в Universal Love вошло шесть треков.

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Запись спонсировала отельная компания MGM Resorts International. Согласно данным компании, 20-30% проводимых в 15 отелях MGM свадебных церемоний — нетрадиционные.

Ранее СМИ сообщили, что Научно-исследовательский институт киноискусства ВГИКа рекомендовал Министерству культуры отказать в финансовой поддержке из госбюджета фильмам, где в позитивном ключе показаны однополые отношения.