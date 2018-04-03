Театр.doc собирает средства на похороны худрука Угарова

Московский Театр.doc собирает средства для похорон своего художественного руководителя Михаила Угарова на Троекуровском кладбище. Сообщение об этом опубликвано на странице в фейсбуке театра.

«Михаилу Угарову не дают места на Троекуровском кладбище, потому что «у него нет заслуг перед государством». Дают только по коммерческой цене, на которую у нас — независимого театра — попросту нет денег», — отметили в Театре.doc.

Режиссер, драматург, художественный руководитель Театр.doc, Михаил Угаров умер 1 апреля от сердечного приступа.