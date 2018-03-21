Макаревич возмутился искажением своих слов о «злобных дебилах»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что не называл россиян злобными дебилами. Музыкант разместил пост с комментарием в фейсбуке.

«Я, оказывается, «назвал россиян злобными дебилами»! Меня осуждают... А только зря они это — не говорил я такого. А написал я в каком-то комментарии дословно следующее (речь шла о телевидении): «Мне кажется, госпропаганда изобрела какой-то двадцать пятый кадр, превращающий людей в злобных дебилов». Есть разница, нет?», — написал Макаревич.

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По его словам, произошедшее доказало, что двадцать пятый кадр работает.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался обсуждать высказывания лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о россиянах.