СМИ назвали нового главного кандидата на режиссерское кресло бондианы

СМИ, в том числе журнал Variety, назвали нового главного кандидата на режиссерское кресло бондианы.

Как утверждается, это Дэнни Бойл — лауреат премии «Оскар», известный по фильмам «На игле», «Миллионер из трущоб» и «Стив Джобс».

По словам источников, официального предложения постановщик пока не получил, но его имя в списке претендентов занимает высокое место.

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Бойл всегда хотел снять ленту об агенте 007 Джеймсе Бонде. В настоящее время он разрабатывает проект для Working Title, но актерского состава пока нет, и не исключено, что эту работу можно отложить.

Ранее режиссер Кристофер Нолан рассказал, будет ли снимать следующий фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде.