Министр культуры России Владимир Мединский заявил о росте производства фильмов на 120% с 2011 года, передает РИА «Новости».

«Российское кино по сравнению с 2011 годом выросло на 120%. То есть если общий рынок на 55%, то российское кино идет с опережением более чем в два раза», — сообщил Мединский.

Реклама

По его словам, кинопроизводство в стране показывает рост в условиях отсутствия санкций, государственного протекционизма, ограничения на прокат голливудской продукции.

Ранее сообщалось, что сборы отечественного кино в 2017 году выросли на 10% по сравнению с 2016 годом и достигли рекордных 13 млрд руб.