Дэниел Рэдклифф впервые прокомментировал скандальное участие Джонни Деппа в поттериане

Актер Дэниел Рэдклифф впервые прокомментировал скандальное участие своего коллеги Джонни Деппа в поттериане, сообщает Entertainment Weekly.

В фильмах по мотивам книг писательницы Джоан Роулинг главную роль — роль Гарри Поттера — сыграл Рэдклифф.

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Депп же участвует в новой франшизе «Фантастические твари». Он играет темного волшебника Гриндевальда (в российском переводе мага назвали Грин-де-Вальд. — «Газета.Ru»). Его приглашение в проект вызвало неоднозначную реакцию из-за громкого развода с актрисой Эмбер Херд, которая обвиняла супруга в домашнем насилии. Депп отрицал все обвинения, и впоследствии пара уладила все вопросы.

«Для меня это очень тяжело», — сказал Рэдклифф, отметив, что хочет поддержать продюсеров поттерианы, давших ему отличный жизненный старт и потрясающую работу.

Актер заявил, что некоторым знаменитым спортсменам прощают какие-либо нарушения, например, употребление марихуаны, тогда как одного из актеров поттерианы выгнали за нечто похожее, но очевидно, что обвинения в адрес Деппа гораздо серьезнее.

Рэдклифф имел в виду историю с актером Джейми Уэйлеттом, игравшим школьного хулигана Винсента Крэббла и приговоренным в 2009 году к 120 часам общественных работ за выращивание марихуаны. На тот момент он снялся в шести частях поттерианы, но из финальных двух его выгнали. В 2011-м Уэйлетта обвиняли в хранении марихуаны и зажигательной бомбы во время беспорядков в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Херд раскритиковала Роулинг за поддержку Деппа.

Также сообщалось, что режиссер Дэвид Йейтс объяснил участие Деппа в новой поттериане на фоне секс-скандала.