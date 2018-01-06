Создателя «Казино Рояль» и «Малышки на миллион» обвинили в изнасилованиях

Четыре женщины подали иски против сценариста, режиссера и продюсера Пола Хаггиса, передает Buzzfeed.

Сообщается, что вслед за публицистом Хейли Брист, которая подала иск против Хаггиса в декабре, сценариста обвинили в домогательствах и изнасилованиях между 1996 и 2005 годами еще три женщины.

Реклама

Сценарист «Казино Рояль» и «Малышки на миллион» отрицает эти обвинения.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Сплетница» лишился работы из-за обвинений в сексуальных домогательствах.