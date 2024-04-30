G7 выпустила заявление насчет Запорожской АЭС

«Большая семерка» осудила контроль России над Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщается в заявлении министров по делам энергетики, климата и экологии по итогам встречи в итальянском Турине.

«Мы осуждаем взятие силой, продолжающийся контроль и милитаризацию Россией Запорожской атомной электростанции на Украине, что создает серьезные риски для ядерной безопасности и защиты, а также несет потенциальные последствия для более широкого международного сообщества», — указано в итоговом заявлении.

Отмечается также высокая роль Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ), которое проводит мониторинг стандартов безопасности при применении ядерной энергетики.

До этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции (АЭС) является крайне непредсказуемой.

В МАГАТЭ также напомнили, что 18 апреля на Запорожской АЭС сообщили о попытке атаки беспилотника на корпус с тренажером реактора.

Ранее в МАГАТЭ заявили о рисках ядерной катастрофы на ЗАЭС.