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Инстасамка призвала удалять филлеры

Певица Инстасамка призналась, что у нее есть проблемы с дыханием из-за филлеров

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instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Дарья Зотеева (Инстасамка) сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее начались проблемы со здоровьем после применения филлеров.

По словам Зотеевой, ей поставили филлеры в скулу, однако со временем они мигрировали по всему лица. Из-за инъекционных имплантатов у артистки появились проблемы с дыханием. Она пожаловалась, что не может нормально дышать уже три года.

Инстасамка призвала скорее избавляться от подобных инъекций.

«У кого тонны филлеров в лице, девочки, я вам не завидую. Советую вам поскорее удалять это из своего лица!» — отметила рэперша.

Зотеева добавила, что колола филлеры в клинике, куда ходит «практически каждая блогерша». Она не уточнила название учреждения.

1 марта Telegram-канал Mash сообщил, что концерты Инстасамки уже отменили в регионах после жалоб активистов, раскритиковавших исполнительницу за образ и аморальность в текстах.

2 марта Зотеева опровергла, что отменила концерты из-за просьб активистов. Артистка уверила, что никаких ограничений по выступлениям из-за содержания ее музыки нет. Певица отменила мероприятия сама, так как была недовольна форматом сольных концертов.

Ранее Надежда Бабкина сделала кавер на хит Инстасамки.

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