Медики ЯНАО прооперировали пенсионерку с гигантской опухолью

Врачи Ямала успешно прооперировали женщину с крупной опухолью. Об этом сообщает Telegram-канал «Ямал. Официально».

Во время обследования в минувшем году медики Салехарда обнаружили у женщины опухоль яичников, но она отказывалась от операции. Спустя год новообразование разрослось и заняло практически всю брюшную полость.

Перед хирургическим вмешательством россиянке пришлось пройти химиотерапию. После этого врачи прооперировали пациентку и достали из нее опухоль, размер которой достигал 33 сантиметров.

Из-за терапии, послеоперационный период протекал тяжело. На данный момент женщина идет на поправку.

До этого в Уфе медики спасли мужчину с 20-килограмовой опухолью. Новообразование он не заметил сразу, так как весил 200 килограмм. К врачам он обратился только когда стало сложно ходить.

Опухоль успешно удалили. Специалисты предполагают, что таких размеров она достигла за пять-семь лет.

Ранее онколог Илья Романов заявил, что до 80% пациентов с раком головы и шеи приходят к врачам слишком поздно.