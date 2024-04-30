В России рассказали, что основные силы ВСУ оставили Работино

Основные силы украинских войск оставили село Работино на Ореховском направлении запорожской линии фронта. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, слова которого передает РИА Новости.

«Основные силы противника оставили Работино: часть наши войска выбили, часть бросили позиции и сбежали. Несколько групп ВСУ остаются только за селом в районе кладбища и есть несколько точек сопротивления в самом Работино», — заявил он.

Днем 30 апреля Рогов сообщил, что Вооруженные силы РФ вытеснили солдат Вооруженных сил Украины из большей части населенного пункта Работино Запорожской области и водрузили флаг России на северной окраине села.

23 апреля Рогов заявлял, что российские войска продвинулись юго-восточнее Работино на 800 метров. Тогда российские войска уничтожили один опорный пункт ВСУ, еще один взяли под контроль.

Ранее в Раде заявили о нехватке у ВСУ ресурсов для удержания позиций.