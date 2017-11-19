Мединский прокомментировал оскорбления от Райкина

Министр культуры Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 1» ответил на слова художественного руководителя «Сатирикона» Константина Райкина о том, что проверки в театре связаны с местью главы ведомства.

«Театр затребовал допфинансирование привычно, в нем было отказано, потому что не было соответствующего обоснования. После чего — через несколько дней — прозвучала пламенная речь о цензуре в стране, начался шум. Прошел год, мы провели проверку после этого шума — результатом оказались крайне разочарованы. К концу года вместо устранения недостатков мы видим новую серию патетических выступлений на тему того, что «меня лично душит министр», — сказал Мединский.

Реклама

По словам Мединского, данный конфликт касается только финансовой и хозяйственной деятельности театра.

Ранее сообщалось, что Константин Райкин назвал руководителей Минкультуры лгунами.