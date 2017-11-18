СМИ: Дэвид Кэссэди находится в критическом состоянии из-за отказа органов

Американский актер и певец, 67-летний Дэвид Кэссэди находится в больнице в критическом состоянии, пишет TMZ со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Кэссэди лег в больницу 15 ноября, и с тех пор его состояние ухудшается. Актера временно вводили в искусственную кому, у него отказывают печень и почки. Причина такого состояния Кэссэди не называется.

Актер прославился после роли в комедийном музыкальном сериале семидесятых годов «Семья Партриджей». Позднее он номинировался на «Грэмми».