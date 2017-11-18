Полиция Одессы назвала хулиганством срыв спектакля Райкина

Полиция квалифицировала срыв спектакля российского актера Константина Райкина в Одессе как хулиганство,заявила заместитель начальника отдела коммуникации полиции в Одесской области Любовь Гордиевская, передает телеканал «112 Украина».

«На место происшествия прибыли экипажи полиции и не допустили хулиганских действий. Надо отметить, что столкновений допущено не было, конфликт был локализован. Пострадавших и задержанных нет, жалоб и заявлений от граждан также не поступало», — сказала она.

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Факт был квалифицирован по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Накануне активисты в масках попытались сорвать концерт Райкина в Одессе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru»