«Сумасшедшая стерва»: Карди Би и Offset снова вместе

Через месяц после подачи заявления о разводе хип-хоп-исполнительница Карди Би (Белкалис Марленис Альманзар) снова вернулась к своему мужу — рэперу Offset (Киари Кендрелл Сифус), участнику группы Migos. Об этом сообщает портал TMZ. На прошлой неделе супругов, которые были буквально в шаге от расторжения брака, видели целующимися на совместном мероприятии по случаю дня рождения певицы, а вскоре Карди официально заявила в Instagram о возобновлении отношений.

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При этом поклонники певицы начали критиковать ее за то, что она вернулась к мужу «за вниманием», но звезде данная формулировка не понравилась Вместо этого рэперша призналась, что она «сумасшедшая стерва», которая не может принять решение. По словам Карди, у них с Offset сложные взаимоотношения и, например, в один день она может быть счастлива с мужем, а на другой жаждет избить его, но впоследствии все же начинает скучать по нему снова и снова.

«Трудно не говорить со своим лучшим другом. Очень трудно...» — призналась артистка.

Некоторые подписчики также начали обвинять девушку в том, что она вернулась к мужу после того, как тот подарил ей новую машину на день рождения за $330 тыс. Правда, согласно самой Карди, ей не столько нужен Rolls-Royce, сколько физическая близость с супругом.

Рэпер же не только подарил дорогой подарок своей возлюбленной, но и написал трогательное поздравление в Instagram.

«Ты самая потрясающая и самая лучшая женщина! Мы с Калчер (их общая дочь. — «Газета.Ru») гордимся тобой! Ты преодолела все трудности, которые настигали тебя, а потом раскачала этот мир. Спасибо за то, что выкладывалась на 1000 процентов каждую минуту. Живи, кайфуй и продолжай отжигать. Какой же я счастливчик!» — написал рэпер.

14 сентября издание СМИ распространили информацию о том, что Карди Би подала на развод с Offset. 28-летняя артистка планировала не затягивать бракоразводный процесс и решить все полюбовно, а также заявила, что о воссоединении пары не может быть и речи.

Артисты поженились на тайной вечеринке в 2017 году, а через год у пары появился первенец — дочь Калчер. Не прошло и нескольких месяцев после рождения ребенка, как певица обвинила своего мужа в измене и заявила, что они больше не вместе. Долгое время рэпер пытался разными способами вернуть доверие Карди. Так, однажды он прервал выступление певицы и выкатил на сцену три стенда с розами и надписью «Прими меня обратно, Карди», но рэперша оказалась непреклонной. Впрочем, через несколько месяцев после расставания супруги все-таки смогли наладить свои отношения и вернулись к совместному проживанию. Ради воссоединения хип-хоп артист поклялся исключить любой флирт с другими девушками, а также сменить номер телефона.

Однако уже в сентябре 2020 года Карди опубликовала в Instagram историю с цитатой «Ее сердце сказало ей перестать тратить время впустую» и подписью «Время пришло», которую многие поклонники звезды сочли намеком на расставание с мужем. Позднее инсайдеры официально подтвердили, что певица уже подала документы на развод.

Карди Би получила мировую известность благодаря треку «Bodak Yellow», ставшему одним из главных хитов 2017-2018 годов. Ее дебютный альбом «Invasion of Privacy», в который вошла эта песня, а также хиты «Drip» и «I like it», возглавил списки лидеров мировых продаж. В свою очередь Offset добился популярности в качестве участника трио Migos, куда также входят его родственники Quavo и Takeoff.