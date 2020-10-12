«Принадлежит Шукшиной»: Алибасова обязали вернуть квартиру

Троицкий районный суд Москвы обязал продюсера Бари Алибасова вернуть актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной квартиру в Новой Москве, передает РИА «Новости». Оспорить решение можно в течение 30 дней, и, по информации пиар-директора Вадима Горжанкина, у композитора есть на это все основания.

«Однако, по его словам, сам Алибасов пока не решил, будет ли он оспаривать решение, так как всегда говорил, что квартира принадлежит Шукшиной, и вынесенное решение только подтвердило его слова», — цитирует адвоката продюсера Олега Сухова Горжанкин.

Реклама

Изначально квартира принадлежала бывшему мужу артистки, писателю Василию Шукшину. Затем она переписала жилье на своего нынешнего супруга Алибасова, а тот затем переоформил его на своего помощника Сергея Моцаря. Продюсер объяснял, что таким образом хотел уберечь Федосееву-Шукшину от махинаций ее дочери Ольги.

«Она вдруг возникла, откуда она возникла? Ее не было. Оля — дочка Лиды, с которой не общается никто в семье. Я думаю, что у Оли есть самая главная цель в ее жизни, чтобы мама умерла», — заявил Алибасов в программе «Светская Хроника». Ольгу он назвал мразью и отметил, что она якобы претендует на жилье.

Именно дочь актрисы Ольга выяснила, что собственником квартиры стал Моцарь. Женщина отметила, что после этого Алибасов начал относиться к ней враждебно.

Сама народная артистка России подчеркивала, что не хотела отдавать продюсеру квартиру. Она утверждала, что Алибасов приехал к ней с адвокатом и «подсунул» какие-то документы.

«Спросила у Бари, что за документы. Муж улыбнулся и сказал: «Подписывай, Лида, подписывай, раз уж мы приехали». Адвокат показал, где мне необходимо расписаться. Никто из них не счел нужным объяснить мне суть данного документа. А самой мне и в голову не могло прийти, что, оказывается, это был договор дарения на мою последнюю жилплощадь, в Новой Москве, в пользу Бари», — рассказывала Федосеева-Шукшина.

По словам актрисы, она была уверена, что подписывает не дарственную, а завещание. Федосеева-Шукшина рассчитывала, что после ее смерти Алибасов передаст жилье внукам-близнецам Фоке и Фоме.

В августе этого года суд арестовал квартиру в Новой Москве. Артистка обратилась за помощью к юристам, поскольку мирным путем конфликт разрешить не удалось. Говоря о подробностях дела, адвокат Алибасова указывал, что переоформление квартиры на Моцаря Федосеева-Шукшина преподнесла как «злоупотребление правом», целью которого — «увести» квартиру как можно дальше от первоначального собственника.

Сам Алибасов на заседании отсутствовал. В то время он находился на лечении в психиатрической клинике. Завершив обследование, он через адвоката Сергея Жорина подал заявление на расторжение брака. Когда юридический процесс уже был запущен, продюсер вдруг захотел остаться с женой. Федосеева-Шукшина также исключила развод, уточнив, что он им не нужен.