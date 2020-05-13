Домашний прокат: Том Харди в роли Аль Капоне, психоделики и порнодемон

«Лицо со шрамом» («Capone»), Джош Транк

Фильм «Лицо со шрамом» режиссера Джоша Транка с Томом Харди в главной роли и Мэттом Дилоном с Кайлом Маклахленом во втором составе, под музыку продюсера El-P представляет стильный современный взгляд на последний год жизни одиозного Аль Капоне, съедаемого сифилисом и амнезией в своем особняке во Флориде. Ни на секунду не вынимая сигару изо рта, Капоне убивает крокодилов из ружья, устраивает истерики на рыбалке посреди Тихого океана и неистово рычит, подпевая «Волшебнику из страны Оз», споря в перерывах с Мэттом Дилоном о смысле этого фильма.

Создателям удалось уйти от традиционных клише гангстерских фильмов, сохранив уважительное отношение к жанру исторического кино на криминальную тематику. Сюжетное же напряжение успешно удалось обеспечить за счет проблем, которые неизбежно возникают у маститого гангстера, столкнувшегося с потерей памяти. Новое «Лицо со шрамом» получилось слегка сюрреалистическим (не будем говорить линчевским) камерным исследованием распада зла во всей его порой физиологической неприглядности. Скорее всего, этот проект займет особое место и в карьере Харди, — чего стоят хотя бы 15 минут болезненных видений главного героя в середине фильма. (Шибанов)

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«Порно» («Porno»), Кеола Расела

В один из вечеров в кинотеатр крепко верующего владельца, где работает группа подростков, проникает безумный бездомный. Старик обнаруживает защищенный изображением креста секретный проход в другой кинотеатр, набитый книгами по черной магии. Там герои находят «порно» — арт-фильм в духе Кеннета Энгера с видеорядом, изображающим оккультное жертвоприношение. Пленка ломает проектор, который начинает транслировать нечто пугающее, а суккубы из фильма приходят в реальность, желая завершить свой ритуал.

Не пытающийся казаться серьезным подростковый комедийный хоррор о подавлении религией естественных чувств «Порно» Кеола Раселы вторгается на территорию «кино внутри кино», не брезгуя серьезной работой: «порно-ролик» и сцены убийств выглядят отлично, что особенно радует в честном фильме «категории Б». На месте и все остальные ингредиенты для удачи подобного проекта: забавные, но не раздражающие актеры, хороший ритм развития событий и, конечно, дурацкие диалоги, которые позволяют чувствовать себя намного умнее всех персонажей вместе взятых.

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«Хорошую женщину найти тяжело» («A Good Woman Is Hard to Find»), Эбнер Пастолл

Молодая Сара рано овдовела: ее мужа убили на глазах сына, после чего тот перестал разговаривать. Полиция не стала искать виновного, списав все на бандитские разборки. Однажды к Саре вламывается один из знакомых ее мужа, который обокрал наркоторговцев и намерен спрятать награбленное в ее доме. Справившись с паникой, Сара старается использовать ситуацию, чтобы выяснить, что же на самом деле привело к смерти супруга.

Фильм британца Эбнера Пастолла «Хорошую женщину тяжело найти» стал настоящим бенефисом Сары Болджер, хорошо известной зрителю по сериалу «Тюдоры», где она сыграла Мэри Тюдор. Картина неторопливо нагнетает обстановку, и в какой-то момент кажется, что вот-вот все развалится, так как Пастолл не торопится отпускать пружину, а все сильнее ее сжимает. Но грандиозный финал по-настоящему искупает томительные полтора часа ожидания и ставит жирнющую точку, доставляющую неприкрытую синефильскую радость. (Кузьмин)

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«Как создать девушку» («How to Build a Girl»), Коки Гидройч

Тинейджеры завоевали индустрию. Netflix буквально штампует контент про старшеклассников, но и полный метр тоже не отстает. В этом жанровом цунами иногда попадаются действительно крепкие экземпляры, как «Половина всего» на прошлой неделе. «Как создать девушку» Коки Гидройч, кажется, использует все тренды последних лет, помещая 16-летнюю школьницу Джоану Морриган в 90-е годы, на которые недавно сместился фокус ностальгии. И как бы это не выглядело заштампованным, трюк удался.

Экранизация одноименного бестселлера Кейтлин Моран рассказывает о девушке, мечтающей стать крутым и циничным музыкальным критиком, чего она собственно и добивается. Правда, богемная жизнь очень быстро показывает свою темную сторону. Джоану это мало устраивает, и она пытается найти себя и переосмыслить свои цели в жизни. Интересная и смешная история при этом разбавлена симпатичными визуальными сюрпризами и заскучать не дает. А 26-летняя Бини Фелдштейн очень органично смотрится в главной роли и не дает усомниться, что перед нами школьница. Каст второго плана и вовсе ошеломляет: Эмма Томпсон, Крис О'Дауд, Джемма Артертон, Алфи Аллен, Пэдди Консидайн и Лили Аллен. (Кузьмин)

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«Хорошего трипа: Приключения под психоделиками» («Have a Good Trip: Adventures in Psychedelics»), Доник Кэри

По закону мы толком ничего не можем написать про этот док, где звезды шоу-бизнеса делятся своим опытом употребления психоактивных субстанций, — кроме того, что его стоит иметь в виду. Смотреть «Хорошего трипа» в познавательных целях бессмысленно, фильм крайне вольно обходится с принципами документалистики (если честно, больше научной информации можно почерпнуть из кулинарного шоу про каннабис «Секретный ингредиент»).

Зато это весело. Истории героев, среди которых Кэрри Фишер, Стинг, Донован, Эйсеп Роки, Адам Хоровиц из Beastie Boys, Бен Стиллер и многие другие, проиллюстрированы забавными анимационными роликами в духе «Времени приключений». А в перерывах включается уморительная пародия на антинаркотическую рекламу с Адамом Скоттом из «Большой маленькой лжи». Так что «Хорошего трипа» — отличное развлечение для ленивого вечера. Главное, помните, что наркотические вещества запрещены в России и наносят вред вашему организму. (Воронков)

Где смотреть: Netflix

«Космический корабль «Земля» («Spaceship Earth»), Мэтт Вульф

Новый проект документалиста Мэтта Вульфа, посвященный проекту «Биосфера-2», в рамках которого в начале 90-х восемь людей на два года посадили в гигантскую замкнутую экосистему. К «Космическому кораблю «Земля» есть вопросы. Лента делает большой упор на людей, стоящих за экспериментом, и, возможно, чересчур подробно разжевывает предысторию Джона Аллена и его соратников. Собственно, это фильм именно о них, а не о «Биосфере-2», которая в настоящий момент функционирует под началом Аризонского университета. Плюс тут явный перебор с новаторством: идентичные проекты, существующие в России еще с 60-х (БИОС-3), и их современные китайские аналоги («Лунный дворец-1») в фильме не упоминаются вовсе, что дает ложное впечатление, будто подобным никто больше не занимался.

При этом с точки зрения духоподъемной истории «Космический корабль «Земля» вполне успешен, драматизма тут не занимать. Ленту интересно смотреть как минимум потому, что речь в ней буквально идет об опыте двухлетней самоизоляции. Еще фильм будет любопытен на фоне скандала вокруг «Дау» Ильи Хржановского: знакомые с ситуацией смогут уловить некоторые параллели с Алленом. (Воронков)

Где смотреть: Hulu (США*)

Бонус: «Нью-Йорк, Нью-Йорк» («New York, New York»), Спайк Ли

Спайк Ли в преддверии выхода своей новой работы «Da 5 Bloods» на Netflix порадовал поклонников короткометражкой «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Она длится всего три с половиной минуты и показывает улицы и достопримечательности опустошенного пандемией города — под великую песню «New York, New York» в исполнении не менее великого Фрэнка Синатры. (Кузьмин)