Плейлист недели: Боб Дилан, Литтл Симз и Little Big

St. Vincent — «The Eddy»

Вслед за Джорджей Смит Энни Кларк (она же St. Vincent) записала джазовый саундтрек к новому мини-сериалу «The Eddy» на Netflix. Полноформатная пластинка певицы «Masseduction» вышла в 2017 году. В марте продюсер Джек Антонофф объявил, что они с Кларк вовсю работают над новой музыкой.

Английский электронщик и большой поклонник Брайана Ино Джонс Хопкинс выпустил 21-минутную композицию «Singing Bowl». Для ее создания музыкант записал звуки вибрации 100-летней поющей чаши, найденной в антикварном магазине в Дели.

Литтл Симз — «might bang, might not»

По сравнению с прошлогодним альбомом «Grey Area» новый мини-релиз Литтл Симз «Drop 6» — возвращение во времена лондонского андеграунда, когда артистка уничтожала все и всех вокруг смелой подачей и остроумным рэпом.

Лауреат Нобелевской премии Боб Дилан анонсировал первый за восемь лет альбом «Rough and Rowdy Ways». Его выход запланирован на 19 июня. Пока можно послушать новый сингл «False Prophet». Ранее музыкант выпустил 17-минутную «Murder Most Foul» и балладу «I Contain Multitudes».

Fontaines DC — «A Hero's Death»

Постпанки Fontaines DC проделали путь от игры в пабах в родном Дублине до попадания в первую десятку чартов Великобритании и номинацию «Mercury Prize» благодаря дебютнику «Dogrel» 2019 года. Сейчас группа работает над новым альбом «A Hero's Death» (релиз 31 июля). Заглавный трек и клип к нему, снятый при участии Эдана Гиллена из «Игры престолов».

Little Big — «Hypnodancer»

После отмены «Евровидения» в 2020 году Little Big и Ко не отчаялись и, судя по их новому клипу «Hypnodancer», собрались сорвать куш еще и в казино. Название песни говорящее: в видео Илья Прусикин в буквальном смысле гипнотизирует игроков своим танцем. В съемках также принял участие Александр Гудков.

Блейк Миллс— «Summer All Over»

Если терапевтического сопровождения от Джона Хопкинса оказалось недостаточно: калифорнийский продюсер Блейк Миллс представил тоскливую пластинку «Mutable Set». Сам артист охарактеризовал работу как саундтрек к «эмоциональному диссонансу современной жизни».