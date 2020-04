Отметят онлайн: в день «Звездных войн» покажут все части саги

В этом году празднование дня «Звездных войн» пройдет в необычном формате: организация Reedpop проведет двухдневный онлайн-праздник «May the 4th Be With You» и «Revenge of the 5th» на стриминговом сервисе Disney+. Поклонникам франшизы предлагают сразу несколько виртуальных мероприятий, в том числе совместный просмотр эпизодов анимационных сериалов «Звездные войны: Войны клонов» и «Звездные войны: Повстанцы» с последующим обсуждением в Twitter.

Кроме того, фанатов ждет сессия «вопрос-ответ» с актерами озвучивания и писателями. В первый день, 4 мая, выступят Эшли Экштейн и Ванесса Маршалл, чьими голосами говорят Асока Тано и Гера Синдулла соответственно.

5 мая круглый стол в прямом эфире проведут Чарльз Соул, автор комиксов «Звездные войны: Лэндо» и «Звездные войны: Оби-Ван и Энакин», Грег Пак, более известный по комиксам о Халке, Джоди Хаузер («Звездные войны: Изгой-один») и Кирон Гиллен («Звездные войны: Дарт Вейдер»).

Помимо этого, поклонники смогут принять участие в викторинах и розыгрышах призов с 4 по 5 мая.

На этом праздник не заканчивается: 4 мая на Disney+ появится девятый эпизод фантастической саги «Звездные войны: «Скайуокер. Восход» — на два месяца раньше, чем было запланировано.

Также пользователи платформы смогут увидеть документальный сериал из восьми эпизодов «Disney Gallery: The Mandalorian» («Галерея Disney: Мандалорец») и финальную серию последнего седьмого сезона анимационного сериала Star Wars: The Clone Wars («Звездные войны: Войны клонов»). После появления на Disney+ фильма «Скайуокер. Восход» фанатам также станут доступны все серии франшизы сразу.

Объявление об онлайн-праздновании дня «Звездных войн» появилось после того, как неделей ранее был отменен Comic-Con International в Сан-Диего. Мероприятие, на которое ежегодно съезжаются любители комиксов и видеоигр, должно было состояться в конце июля этого года.

«Впервые за 50-летнюю историю Comic Convention в Сан-Диего организаторы ежегодного фестиваля поп-культуры с глубоким сожалением заявляют, что мероприятия в этом году не будет. Вместо этого фестиваль пройдет в одноименном конференц-центре 22-25 июля 2021 года, — говорится в обращении. — Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер. Хотя мы с горечью делаем этот шаг, мы уверены, что приняли верное решение».

Из года в год празднование дня «Звездных войн» проходит 4 и 5 мая. Эти даты были выбраны не случайно: так, в английском языке фраза «May the Force be with you» («да пребудет с тобой сила») напоминает «May the 4th Be With You». По такой же логике была выбрана дата 5 мая, которую в шутку назвали «Месть Пятого» («Revenge of the 5th»): она звучит как название третьего эпизода «Звездных войн» — «Месть ситхов» («Revenge of the Sith»).