Руки не распускал: Алисса Милано вступилась за Байдена

Актриса и активистка движения #MeToo Алисса Милано объяснила, почему продолжает поддерживать кандидата от Демократической партии США Джо Байдена, несмотря на обвинения в харассменте. По ее словам, она знает его как человека, которого сложно сопоставить с теми проступками, которые ему предъявляют.

«Обвинения против Джо Байдена глубоко меня беспокоят. Этот человек, которого я знаю, уважаю и которым восхищаюсь. Я не могу представить, что он действительно совершил то, в чем его обвиняют», — написала Милано в открытом письме, опубликованном Deadline.

Актриса также посоветовала Байдену принимать ситуацию с «высоко поднятой головой».

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«Конечно, меня никто не спрашивал, но я бы посоветовала ему встретиться лицом к лицу со всеми обвинениями, ответить на каждый вопрос и признать любой проступок, чтобы быть примером для всех мужчин, которые сталкиваются с подобными обвинениями, независимо от того, обоснованы они или нет», — добавила Милано, назвав Байдена «лучшим» кандидатом на президентских выборах в США в ноябре.

Говоря о заявлениях бывшей помощницы кандидата от Демократической партии США Тары Рид, Милано отметила, что у каждого пострадавшего должно быть право рассказать свою историю. При этом актриса попросила Рид не быть «подкормкой системы». По ее мнению, суть #MeToo заключалась в том, чтобы избавиться от культуры «недоверия к женщинам по умолчанию», а не в том, чтобы верить всем подряд.

«Я, честно говоря, не знаю, что нас ждет дальше. Доверие к женщинам никогда не подразумевало: «Верь всем женщинам, что бы они ни говорили». Речь шла об изменения культуры недоверия к женщинам по умолчанию. Речь шла о прекращении опасного стремления самоутвердиться, выжить любой ценой, которое мы наблюдаем в патриархате, будь он проклят», — поделилась знаменитость.

Милано отметила, что, будучи активисткой, она понимает стремление своих коллег делить мир на «черное» и «белое», но не поддерживает его. На ее взгляд, нельзя выносить только обвинительные приговоры.

«На самом деле мир серого цвета. Серый — это область, где идет разговор между влиятельными людьми. И это действительно почти всегда мужчины, не так ли? Женщина сталкиваются с газлайтингом, нас постоянно в чем-то обвиняют. Мы всегда существуем только в двух крайностях: либо мы слишком резкие, либо тихие. Нам не дают возможность сыграть в «серый цвет». И сейчас меня и других женщин, поддерживающих Байдена, заставляют выбирать. Но здесь нет «правильного» выбора», — написала актриса.

В заключение Милано подчеркнула, что выступает за открытый диалог и честное расследование в отношении Байдена.

Письмо Милано стало ответом на критику со стороны других активисток, в том числе коллеги по сериалу «Зачарованные» Роуз Макгоуэн, из-за поддержки Байдена. Ранее бывшая сотрудница политика Тара Рид рассказала, что в 1993 году он попытался ее изнасиловать. Тогда Байден был сенатором от Делавера, а Рид — его помощницей.

«Он заговорил со мной, я уже не помню о чем, а потом я оказалась прижатой к стене. Он залез руками под мою блузку, под мою юбку, пытался целовать меня, но я его оттолкнула. А он мне: «Да ладно, я думал, что нравлюсь тебе», — заявила Рид.

По словам женщины, это произошло прямо в коридоре конгресса. Рид сообщила об инциденте в протокольный офис законодательного органа, но вместо того, чтобы инициировать разбирательство, ее уволили. Сейчас офис Байдена категорически отвергает все обвинения.

Журналисты The New York Times проверили версию бывшей помощницы политика. Они не обнаружили жалобу Рид на Байдена, а коллеги, которым женщина сообщила о произошедшем, также не подтвердили факт домогательств. Между тем две ее подруги и брат вспомнили, что она рассказывала им ранее о случившемся. Кроме того, издание напомнило, что еще семь женщин говорили о харассменте со стороны Байдена, в том числе навязчивых поцелуях, объятиях и прикосновениях.