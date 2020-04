Звуки банкомата и песня из «Рокки»: что слушают на карантине

В сервисе «Яндекс.Музыка» рассказали «Газете.Ru», что пользователи слушают во время усиленных мер безопасности, введенных в России в связи с пандемией коронавируса. В стриминге отметили, что большинство слушателей в настоящее время выбирают музыку, «которая поднимает настроение, мотивирует и бодрит», тогда как трети пользователей также важна «помощь в концентрации».

«Мы также посчитали, что среднее время прослушивания на сервисе, как и прежде, в будни колеблется в районе 90 минут и чуть снижается в выходные», — сообщили в «Яндекс.Музыке».

Согласно проведенному опросу, для работы по удаленке пользователи стриминга выбирают любимые треки. В числе лидеров — ностальгические хиты 90-х и начала нулевых.

«Бодрый настрой слушателям придают и звуки. В топе — звуки банкомата, отсчитывающего банкноты, и мурчание котика. Востребованной на удаленке стала музыка с жизнеутверждающими текстами для мотивации вроде «Eye of the Tiger» группы Survivor и классическая музыка, чтобы сконцентрироваться», — добавили представители сервиса.

Кроме того, они заявили об ощутимом росте прослушивания детских песен и сказок, а также востребованности среди аудитории сервиса подкастов.

«Пользователи отметили, что в течение длинных выходных стараются использовать время с пользой и слушать подкасты. Например, «Деньги пришли», «TED на русском языке», а также «Истории русского секса» и «Одно расстройство», — говорится в сообщении пресс-службы.

На минувшей неделе «Яндекс.Музыка», основываясь на результатах проведенного исследования — сообщила, что наибольшей популярностью среди россиян во время пандемии пользовались хиты от The Killers, The Cranberries, Бритни Спирс, Валерия Меладзе, «Иванушек International» и «Руки вверх!». Согласно аналитикам стриминга, востребованы у пользователей также такие песни, как «Don't Stop Me Now» группы Queen, «It's My Life» Bon Jovi и «I Will Survive» Глории Гейнор, саундтреки к супергеройским фильмам и гимн России.

Добавим, что в начале этой недели сервис Apple Music пополнил свою библиотеку специальной коллекцией под названием «Come Together» (в данном случае можно перевести как «объединимся») для пользователей, самоизолировавшихся или находящихся на карантине во время пандемии COVID-19.

«Сейчас трудные времена — и это еще мягко сказано, — отметили представители сервиса в анонсе коллекции. — Однако где бы вы ни были и что бы вы ни испытывали во время пандемии, мы участвуем в этом все вместе. Если вы пытаетесь отвлечься во время работы и отдыха дома или же пытаетесь отыскать позитивный взгляд на жизнь в условиях серьезных потрясений — музыка может стать спасением и бальзамом для вас и окружающих. Потому что социальное дистанцирование не означает антисоциальность».

На момент написания материала в мире было зафиксировано более 1 млн. зараженных коронавирусом при примерно 210 тыс. вылечившихся и около 51 тыс. скончавшихся от COVID-19, первоначальная вспышка которого произошло на территории Китая в конце 2019 года. В России по состоянию на вечер 2 апреля констатировано 3548 случаев заражения, 30 летальных исходов, а также 235 вылечившихся.

