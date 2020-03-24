«ВиRus»: о россиянах на карантине снимут фильм

Киностудия им. Горького приступила к съемкам документального фильма с рабочим названием «ВиRus», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз. В основу ленты войдут видеодневники россиян, которые находятся в изоляции из-за пандемии коронавируса.

«Киностудия им. Горького приступила к созданию документального фильма с рабочим названием «ВиRus», который расскажет, как пандемия коронавируса изменила жизнь наших соотечественников по всему миру», — сообщили в пресс-службе.

Съемки картины начались две недели назад одновременно в городах 15 стран — от Шанхая до Барселоны, от Сиднея до Дублина. Героями станут владельцы ресторанов, фрилансеры, врачи, актеры и студенты, чьи вузы ушли на карантин. Они расскажут, как проводят время дома, что чувствуют, чего боятся и что думаю о происходящем.

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«Изоляция, в которой фактически оказался весь мир, для многих обернулась столкновением с собственным одиночеством. И нам интересно, были ли наши герои готовы к таким переменам в своей жизни, как отразится изоляция на их бизнесе, семье, личной жизни и каким образом каждый из них распорядится часами в одиночестве», — добавила креативный продюсер студии Анастасия Рыцина.

Режиссером фильма «ВиRus» выступил Алексей Кобылкин.

В России за последние сутки зарегистрировали 57 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число заболевших в стране составило 495 человек. Вылечились 12 человек. Лидирует Москва, где нашли 28 новых случаев заражения. В Санкт-Петербурге выявили 5 инфицированных, 4 заболевших — в Воронежской и Свердловской областях, 3 случая — в Республике Башкортостан.

Ранее американская телеведущая Опра Уинфри запустила шоу «Oprah Talks COVID-19» на стриминговом сервисе Apple TV+. Первый эпизод можно посмотреть бесплатно, но доступ к нему есть лишь у жителей США.

Гостями первого выпуска стали актер Идрис Эльба, у которого подтвердился COVID-19, и его жена Сабрина Доур. Интервью проходило по FaceTime.

«Как и миллионы людей во всем мире, я нахожусь в безопасности у себя дома уже больше недели. Я понимаю, что многие используют стресс, оцепенение и неуверенность. Из-за этого я хочу дать надежду людям и поделиться мыслями лидеров мнений и тех, кто проходит через это, чтобы наметить хоть какую-то перспективу», — поделилась анонсом программы телеведущая в Twitter.

В ходе разговора Эльба рассказал о том, как протекает болезнь, что они узнали о коронавирусе за время карантина, и как проходит лечение. Сам актер сообщил о положительном анализе на коронавирус в соцсетях.

«Сегодня утром я получил результаты анализа на коронавирус, и они оказались положительными. Да, это отстой. Слушайте, я чувствую себя нормально, Сабрина не сдавала анализов и чувствует себя нормально. У меня не было никаких симптомов, я решил сдать анализы, потому что понял, что встречался с кем-то, кто также сдал положительные анализы: я узнал об этом в прошлую пятницу», — поделился он.