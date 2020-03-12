«Наркоманка и тиранка»: помощница Херд вступилась за Джонни Деппа

Команды юристов Джонни Деппа и Эмбер Херд собирают заявления и свидетельские показания тех, кто был близок к паре во время их брака. Очередь дошла до бывшей помощницы актрисы, которая назвала годы работы на звезду «кошмаром», пишет The Blast.

Реклама

Согласно заявлению Кейт Джеймс, она была личным помощником Эмбер Херд с 2012 по 2015 год. По словам женщины, Херд уже встречалась с Деппом, когда она начала работать на нее.

«Сначала Эмбер не говорила мне, кто такой Джонни, и отзывалась о нем пренебрежительно. Она говорила что-то вроде: «встречаюсь с одним стариком». Позже она рассказала, что это был Джонни Депп, и вскоре мы познакомились», — начала свой рассказ Джеймс.

Ее первое впечатление об актере было очень приятным. Женщина назвала Деппа вежливым, тихим, умиротворенным и почти застенчивым. По словам Джеймс, со временем Херд стала вести себя странно, она будто бы пыталась копировать образ жизни избранника.

«Когда я впервые посетила дом Джонни, я не могла поверить, насколько это было похоже на то, что Эмбер пыталась воссоздать у себя. Это было почти идентично, — вспоминала бывшая помощница актрисы.

— Она потребовала купить себе винтажную пишущую машинку после того, как увидела, что у Джонни была такая. Она выбросила все книги в мягкой обложке и начала выставлять обширную коллекцию книг в твердом переплете (которые, как я считаю, за большие деньги купил для нее Джонни)».

Джеймс также нашла странным то, насколько Депп повлиял на стиль одежды Херд. Если в начале отношений актриса придерживалась «опрятно-спокойного стиля», позже она «попыталась превратиться в богему».

«Она стала носить огромное количество серебряных украшений, а в довершении всего добавила в свой образ шляпы, которые, как мне кажется, являются неотъемлемой частью стиля Джонни», — сказала женщина.

По словам Джеймс, актриса вовсю наслаждалась славой, которая пришла к ней благодаря отношениям с Деппом.

«Она поняла, что может начать просить бесплатную дизайнерскую одежду на том основании, что она была его девушкой», — продолжила свидетельница.

По словам женщины, основной ее обязанностью в работе на Херд было связываться с различными брендами и просить бесплатную одежду.

«Она часами готовила запросы, которые затем отправляла мне. Когда бренд предлагал только скидку, а не полностью бесплатно, она отказывалась», — продолжила Джеймс.

Женщина также утверждает, что Херд регулярно оскорбляла, унижала и кричала на нее из-за мелочей.

«Никто не мог спорить с ней, когда она впадала в слепую ярость. Даже если бы я пыталась объясниться, не думаю, что она услышала бы меня. Все, что шло не так, всегда было моей ошибкой. — вспоминала Джеймс. — Был один случай, когда она пропустила рейс на Рождество в 2012 году. Она несколько часов злобно орала на меня, будто это я вызвала снег и сорвала полет».

Кроме того, по словам Джеймс, Херд не хотела, чтобы та общалась с Деппом: «Эмбер ненавидела меня за то, что я разговаривала с Джонни, даже если это был просто вежливый разговор. Она параноидально контролировала тех, кто находился в его пространстве».

Что касается причин поведения актрисы, Джеймс утверждает, что Херд регулярно принимала галлюциногенные препараты.

«Во время моей работы Эмбер часто принимала наркотики, такие как грибы и МДМА. Она была так откровенна в этом, почти до хвастовства», — заявила женщина.

Джеймс также добавила, что в ночи употребления наркотиков и алкоголя Херд заваливала ее шквалом бессвязных оскорблений в мессенджере. Позже она обнаружила, что все доказательства этого были удалены из аккаунта ICloud.

Говоря о своем взаимодействии с Деппом, Джеймс использует совершенно другой тон.

«По моему опыту общения с Джонни, он всегда был спокоен и застенчив. Он был вдумчивым, добрым и по-настоящему порядочным человеком. — сказала она. — Мне не раз приходилось приводить на работу моего сына, после того, как я забирала его из школы. Джонни был там и тусовался с ним, учил его играть на гитаре. Он был терпелив и добр с ним. Я бы никогда не оставила своего сына с Джонни, если бы у меня были какие-либо опасения по поводу него».

Стресс от работы на Херд сильно отразился на физическом и психическом здоровье Джеймс: «В конце концов у меня случилось истощение из-за сильного стресса, сумасшедшей нагрузки и того факта, что у меня просто не было времени поесть».

Кейт Джеймс также утверждает, что никогда не была свидетельницей ссор и сцен насилия, которые описывала Херд.

«В течение трех лет, что я работала на Эмбер, я ходила к ней домой почти каждый день, в том числе и по выходным. Я не сообщала, что собираюсь прийти в квартиру. Я никогда не видела никаких признаков ссоры или последствий борьбы, описанных в заявлениях Эмбер», — продолжила она.

По словам женщины, период ее работы совпадает с большинством инцидентов, в которых актриса утверждала, что Депп жестоко обращался с ней.

«Я никогда не видела синяков, отеков или каких-либо других доказательств того, что над ней было совершено насилие. Я часто видела ее обнаженной или полуголой, когда она переодевалась. Я проводила рядом с ней много времени, часто по семь дней в неделю», — сказала Джеймс.

Женщина сетует, что осталась «навсегда травмированной» после работы на Херд, и называет актрису «классическим тираном».

«Теперь, оглядываясь назад, я воспринимаю поведение Эмбер по отношению ко мне как психологическое насилие. Я по-прежнему очень волнуюсь, рассказывая о своем опыте работы на нее. Я чувствую, что травмирована этим опытом. Это было упражнение в ежедневном унижении. Я постоянно чувствовала смущение из-за того, что кто-то намного моложе меня мог заставить меня чувствовать себя такой никчемной».

В ответ на эти обвинения пресс-секретарь актрисы заявила, что «это слова недовольного бывшего сотрудника, уволенного за плохую работу. Эти нелепые утверждения на самом деле не имеют никаких оснований и не имеют отношения к разбирательствам».